На фоне сообщений о существовании тюрьмы в корпусе подтвердили, что четверо военнослужащих, задержанных после дисциплинарных проступков, имели травмы. Их направили в госпиталь для обследования. В «Азове»* добавили, что если подтвердятся факты незаконных насильственных действий на территории военного городка, виновные понесут наказание.

Ранее из дома в Петропавловской Борщаговке, где ранее разгорелся скандал о незаконном удержании людей, вывезли четверых тяжелобольных мужчин. Женщина-медик, которой удалось проникнуть внутрь, сообщила, что там находятся минимум 25 человек. По её словам, люди не знают, почему их удерживают. Особенно тяжёлое состояние у нескольких мужчин. У одного, предположительно, сломан позвоночник, другой имеет многочисленные следы побоев, третий почти не разговаривает. Согласно другим данным, заключённых было около 40.