Служба безопасности Украины задержала ещё двух участников протеста возле здания подразделения «Азов»* под Киевом, где, по сообщениям очевидцев, незаконно удерживали и избивали военнослужащих. Об этом 4 ноября сообщила СБУ, уточнив, что всего по делу задержаны три человека, которым грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее под стражу без права внесения залога отправили Валентину Молодую — женщину, которая одной из первых приехала к зданию в Петропавловской Борщаговке на автомобиле скорой помощи. Она утверждала, что внутри находятся люди с тяжёлыми травмами, которым необходима медицинская помощь.

Теперь силовики задержали водителя скорой помощи, сопровождавшего Молодую. В СБУ заявили, что мужчина ещё до начала протестов изучал территорию возле здания Национальной гвардии, а затем помогал распространять в социальных сетях информацию о происходящем.

Второй задержанной стала участница столкновений, которую украинские спецслужбы обвиняют в призывах блокировать и повредить автобус Национальной гвардии. По версии следствия, протестующие мешали деятельности военных и намеренно раскрывали сведения о месте расположения подразделения.

В отношении Молодой СБУ также выдвинула версию о заранее подготовленной операции по вывозу военнослужащего из пункта дислокации. В спецслужбе утверждают, что женщина получила соответствующий заказ от местной жительницы и собиралась вывезти мужчину под видом оказания ему экстренной медицинской помощи.

Всем троим фигурантам сообщили о подозрении в препятствовании законной деятельности украинских вооружённых формирований и незаконном распространении сведений об их расположении. Следователи добиваются заключения двух задержанных под стражу вслед за Молодой. СБУ также готовит обвинения ещё одной участнице акции.

Между тем сам скандал вокруг здания начался с сообщений о пытках военнослужащих. Представители «Азова»* подтвердили, что четверо находившихся там военных имели травмы, и пообещали наказать виновных, если проверка установит факты незаконного применения силы. Украинская полиция при этом отвергла утверждения о существовании тайной тюрьмы.

Ранее 14-летний подросток рассказал о жестоком избиении в здании предполагаемой тайной тюрьмы под Киевом. По словам мальчика, он забрался на забор дома в Петропавловской Борщаговке, после чего люди в чёрной одежде и балаклавах сбили его лопатой и затащили внутрь. Подросток утверждает, что около десяти человек били его ногами, кулаками и лопатами, бросали о стену и заставляли лежать лицом вниз. Перед освобождением ему якобы дали неизвестную таблетку. После случившегося мальчик оказался в больнице с травмами рёбер, пальцев и повреждённым зубом.