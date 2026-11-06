Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергоснабжением Киева самой тяжёлой на Украине и возложил ответственность на городские власти. По его словам, длительные отключения электричества и воды стали следствием невыполненных решений по подготовке к отопительному сезону.

«Ситуация хуже всего в Киеве — люди и бизнес сталкиваются с длительными отключениями света и воды, а проблемы крайне серьёзны. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону», — заявил он.

Новые претензии прозвучали на фоне затяжного противостояния Зеленского и мэра столицы Виталия Кличко. В октябре градоначальник в интервью Bild обвинил окружение Зеленского в коррупции. Тот, в свою очередь, критиковал руководство Киева за недостаточную подготовку энергетической инфраструктуры к зиме.

Ранее Кличко заявил, что обвинениями в провале подготовки к отопительному сезону пытаются добиться его отставки. Мэр отверг претензии и назвал происходящее кампанией против местного самоуправления.