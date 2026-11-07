Кличко заявил о чрезвычайно сложной ситуации с энергоснабжением Киева. По словам мэра украинской столицы, из-за проблем с электричеством в городе нарушена работа систем отопления и водоснабжения.

Ранее 7 ноября Минобороны России заявило об ударах по объектам военно-промышленного комплекса, энергетики и транспортной инфраструктуры Киева и области. По данным ведомства, среди поражённых объектов оказались Трипольская теплоэлектростанция мощностью 1800 МВт и электроподстанция «Киевская» напряжением 750 кВ.

Ещё 5 ноября Кличко предупреждал об угрозе уничтожения ключевых энергетических объектов столицы. Он отмечал, что даже защитные сооружения не гарантируют сохранность инфраструктуры при массированных ударах.

На фоне коммунальных проблем между украинскими властями обострился конфликт. Владимир Зеленский обвинил руководство Киева в недостаточной подготовке к отопительному сезону. Кличко в ответ заявил о давлении со стороны центральной власти и попытках отстранить его от должности.