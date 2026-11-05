Ключевые энергетические объекты Киева могут оказаться под угрозой полного уничтожения, если украинская столица не получит достаточной защиты от воздушных атак. Об этом предупредил мэр города Виталий Кличко, признав, что столица продолжает работать в крайне сложных условиях.

«При такой интенсивности разрушительных атак без защиты ключевых объектов системами ПВО восстановление, стабильная работа и вообще существование этих объектов — под большим вопросом», — написал градоначальник.

Кличко пояснил, что даже специальные защитные сооружения не способны гарантировать сохранность энергетической инфраструктуры при одновременном попадании нескольких ракет или массированной атаке беспилотников. По его оценке, решающее значение имеет усиление противовоздушной обороны.

При этом городские власти готовятся к различным сценариям развития событий. Ещё весной в Киеве создали энергетический штаб, объединивший специалистов коммунальных служб, энергетиков и учёных. Они разработали планы действий на случай критических ситуаций.