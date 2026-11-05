В Киеве и сразу четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения затронули Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую и столичный регионы, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».

Причиной экстренных мер стала сложная ситуация в энергосистеме страны. Из-за аварийного режима ранее опубликованные графики отключения электричества в затронутых регионах временно не действуют.

Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Ограничения планируется отменить после улучшения ситуации в энергосистеме. Жителей затронутых регионов призвали следить за официальными сообщениями местных энергетических компаний. Ситуация с подачей электричества может меняться, поэтому точные сроки восстановления обычных графиков пока не называются.