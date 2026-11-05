В Киеве и четырёх областях Украины ввели аварийные отключения света
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Киеве и сразу четырёх областях Украины ввели аварийные отключения электроэнергии. Ограничения затронули Житомирскую, Черниговскую и Черкасскую и столичный регионы, сообщает национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Причиной экстренных мер стала сложная ситуация в энергосистеме страны. Из-за аварийного режима ранее опубликованные графики отключения электричества в затронутых регионах временно не действуют.
Энергетики работают над стабилизацией электроснабжения. Ограничения планируется отменить после улучшения ситуации в энергосистеме. Жителей затронутых регионов призвали следить за официальными сообщениями местных энергетических компаний. Ситуация с подачей электричества может меняться, поэтому точные сроки восстановления обычных графиков пока не называются.
Ранее Life.ru сообщал об экстренных отключениях света в Киеве и Киевской области 3 ноября. Мэр украинской столицы Виталий Кличко объяснил ограничения повреждением объектов регионального энергоузла. Перебои с электричеством также привели к проблемам с водоснабжением и движением общественного транспорта. В частности, временно приостанавливали работу некоторых троллейбусных маршрутов и фуникулёра.