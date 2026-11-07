В Киеве и Киевской области прогремела серия взрывов на фоне ракетного удара по энергетической инфраструктуре. По предварительным данным, одной из основных целей стала Трипольская теплоэлектростанция (ТЭС). Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» со ссылкой на украинские мониторинговые ресурсы.

По информации канала, по энергетическим объектам столичного региона выпустили восемь баллистических ракет РМ-48У. Для их запуска предположительно использовались два зенитных ракетных комплекса С-400, модернизированных для поражения наземных целей.

Основной удар, как утверждают местные источники, пришёлся на Трипольскую ТЭС в Киевской области. Станция является одним из крупных объектов энергетической инфраструктуры региона.

Кроме того, по сообщениям других источников, одна из ракет поразила электрическую подстанцию в Броварском районе Киевской области. Также сообщается о возможности повторных пусков баллистических ракет по региону в ночное время.

Ракеты РМ-48У изначально создавались в качестве учебных мишеней для расчётов противовоздушной обороны. Впоследствии их модернизировали для нанесения ударов по наземным объектам. Такие ракеты могут запускаться с установок комплексов С-400.

Ранее Life.ru сообщал, что российские военные нанесли удар по Трипольской ТЭС, обеспечивавшей электроэнергией предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и области. Об этом 14 октября заявили в Минобороны РФ. В ведомстве тогда сообщили о поражении энергетических объектов, задействованных в обеспечении украинского оборонного производства.