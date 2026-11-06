В украинском Житомире произошло отключение электроэнергии после сообщения о взрыве. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».

После взрыва в городе пропало электричество. Причины происшествия и масштаб отключений пока неизвестны. На момент публикации местные власти не давали официальных комментариев по поводу взрыва. Сведений о повреждениях, пострадавших или сроках восстановления электроснабжения также не поступало.

Накануне в Житомире уже ввели режим экономии электроэнергии. Ограничения затронули работу городского электротранспорта и частично уличное освещение.

Сложности с электроснабжением в регионе наблюдались и ранее. По данным украинских властей, 3 ноября после ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались около 130 населённых пунктов Житомирской области.