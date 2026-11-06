Житомир остался без света после взрыва
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В украинском Житомире произошло отключение электроэнергии после сообщения о взрыве. При этом воздушную тревогу в городе не объявляли. Об этом сообщает украинское издание «Инсайдер».
После взрыва в городе пропало электричество. Причины происшествия и масштаб отключений пока неизвестны. На момент публикации местные власти не давали официальных комментариев по поводу взрыва. Сведений о повреждениях, пострадавших или сроках восстановления электроснабжения также не поступало.
Накануне в Житомире уже ввели режим экономии электроэнергии. Ограничения затронули работу городского электротранспорта и частично уличное освещение.
Сложности с электроснабжением в регионе наблюдались и ранее. По данным украинских властей, 3 ноября после ударов по энергетической инфраструктуре без электричества остались около 130 населённых пунктов Житомирской области.
Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 3 ноября в Житомирской области были повреждены объекты критической инфраструктуры. По сведениям украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в двух районах возникли пожары, которые затем удалось потушить. Глава областной администрации Виталий Бунечко заявил, что без электроэнергии остались около 130 населённых пунктов и более 180 тысяч абонентов.