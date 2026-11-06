Новые отключения электроэнергии произошли в семи областях Украины. Об этом утром 6 ноября сообщило украинское Министерство энергетики.

По данным ведомства, перебои зафиксированы в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Запорожской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях. Минэнерго Украины утверждает, что причиной стали новые российские удары по объектам энергетической инфраструктуры.

«Ночью и утром в результате российских атак есть новые обесточивания», — говорится в сообщении ведомства.

Украинская сторона также заявила, что удары по энергетическим объектам наносятся повторно, из-за чего восстановительные работы осложняются.

Наиболее тяжёлой Минэнерго называет ситуацию в Киеве и Киевской области. Из-за повреждений энергетики там продолжают действовать сетевые ограничения. Восстановительные бригады работают круглосуточно, однако во время воздушных тревог ремонт приходится приостанавливать.

Кроме того, в большинстве регионов Украины сохраняются графики почасовых отключений для населения. Для промышленности и бизнеса введены ограничения мощности. Украинское ведомство предупредило, что ситуация в энергосистеме может меняться в течение дня.

Проблемы с энергоснабжением наблюдаются на Украине уже несколько дней. 3 ноября Минэнерго сообщало об ударах по энергетическим объектам сразу в десяти областях, включая электростанции, подстанции и теплоэлектроцентрали. Тогда одной из наиболее сложных называлась ситуация в Винницкой, Житомирской и Харьковской областях.