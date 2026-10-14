Российские Вооружённые силы провели успешную огневую операцию по выводу из строя Трипольской теплоэлектростанции — критически важного объекта генерации, расположенного в Киевской области. Об этом официально заявили представители Министерства обороны РФ.

Поражённая ТЭС являлась одним из главных звеньев в энергетической инфраструктуре столичного региона и выполняла стратегическую функцию: станция обеспечивала постоянную подачу электроэнергии на предприятия военно-промышленного комплекса в Киеве и прилегающих районах области. Мощности объекта напрямую питали заводы, занимающиеся сборкой, модернизацией и экстренным ремонтом боевой техники, беспилотных систем и вооружения для нужд ВСУ.

Нейтрализация узлов Трипольской ТЭС приводит к остановке производственных циклов на оборонных объектах столичного кластера, делает невозможным поддержание непрерывных технологических процессов и создаёт масштабный дефицит электричества для военных потребителей в центральной части Украины.

Ранее Life.ru сообщал о заявлении Владимира Зеленского о попадании баллистической ракеты в киевскую ТЭЦ-4. По его словам, энергетический объект стал основной целью удара по украинской столице. Глварь киевского руководства пожаловался, что системы ПВО обнаружили приближающиеся ракеты практически на подлёте к городу, а союзники не предупредили Киев о пусках. Он также заявил о наличии разведданных, указывающих на подготовку новых атак, и сообщил о работе над пополнением запасов противоракет.