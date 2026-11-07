Владимир Зеленский раскритиковал городские власти Киева из-за продолжительных перебоев с электричеством и водой. Он связал проблемы с подготовкой к отопительному сезону и последствиями российских ударов по энергетической инфраструктуре. Об этом Зеленский написал в соцсетях по итогам совещания по ситуации в регионах.

«Наиболее тяжёлая ситуация — в Киеве: у жителей и компаний наблюдаются длительные отключения электричества и воды, и проблемы очень серьёзны. Фактически это последствия невыполнения решений на городском уровне по подготовке к отопительному сезону и российской операции против украинской энергетики», — говорится в заявлении.

Для устранения последствий повреждений правительство Украины рассчитывает ускорить восстановительные работы и привлечь дополнительные ремонтные бригады. Зеленский сообщил о договорённостях с Германией и Испанией по поставкам генераторов, кабелей и другого оборудования.

Проблемы с энергоснабжением также обсуждались применительно к Харькову, Днепропетровску, Одессе и ряду областей. Для поддержки специалистов, участвующих в ремонте инфраструктуры, украинское правительство запускает программу ежемесячных доплат. Она распространяется на энергетиков, коммунальщиков, железнодорожников и работников предприятий водоснабжения.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что повреждение энергетического объекта в Житомире привело к новым проблемам с электричеством и водоснабжением Киева. В украинской столице снизилось давление в водопроводных сетях, а коммунальные службы начали переводить часть оборудования на резервное питание. По словам Кличко, специалисты «Киевводоканала» пытаются поддержать работу насосных станций с помощью генераторов. Однако переключить на резервные источники питания можно не всё оборудование.