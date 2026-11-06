Киев не сможет полностью обеспечить себя электричеством за счёт одних только генераторов. Об этом заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в интервью изданию «Суспільне».

По словам градоначальника, для нормальной работы Киеву необходимо около 2 ГВт электрической мощности. Покрыть такую потребность резервными установками невозможно, поэтому генераторы не станут полноценной заменой централизованному электроснабжению.

Ещё одна проблема — стоимость получаемой энергии. Кличко пояснил, что из-за высоких цен на топливо эксплуатация генераторов обходится городу чрезвычайно дорого. Кроме того, оборудование нуждается в регулярном техническом обслуживании.

Мэр обратил внимание, что резервные источники питания рассчитаны прежде всего на временную работу в чрезвычайных ситуациях. Использовать их круглосуточно без остановок нельзя, поскольку установкам необходимы технические перерывы.

При этом, по утверждению Кличко, город уже обеспечил генераторами больницы, школы, ключевые социальные учреждения и объекты водоотведения. Резервное питание предусмотрено и для водозабора. До декабря власти намерены установить дополнительное оборудование, чтобы снизить риск перебоев с водоснабжением.

Ранее Life.ru сообщал о введении аварийных отключений электричества в Киеве и ещё четырёх областях Украины. Ограничения затронули потребителей на фоне сложной ситуации в энергосистеме страны. На время экстренных мер обычные графики подачи электроэнергии перестали действовать, а точные сроки возвращения к ним энергетики не назвали.