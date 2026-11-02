В Киеве из-за серьёзных колебаний напряжения в электросети частично остановилось движение поездов сразу на двух линиях метрополитена. В обычном режиме продолжает работать только синяя ветка. Об ограничениях сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА), передаёт «Интерфакс-Украина».

По информации городских властей, перебои с электроснабжением привели к временной остановке составов между станциями «Осокорки» и «Красный хутор» на зелёной линии. Кроме того, движение приостановили на наземном участке красной ветки.

Причиной транспортного сбоя стали значительные перепады напряжения от внешних центров питания. Из-за нестабильной подачи электричества метрополитен не может обеспечить движение поездов на отдельных участках.

При этом красная линия продолжает перевозить пассажиров между станциями «Академгородок» и «Арсенальная». Синяя ветка работает без изменений, тогда как на зелёной сохраняются ограничения на участке между «Осокорками» и «Красным хутором».

Проблемы затронули и наземный электротранспорт. В столице Украины временно прекратили движение трамваев на Борщаговской линии скоростного трамвая и на проспекте Отрадном. Сроки полного восстановления движения городские власти пока не назвали.

Это не первый серьёзный сбой в работе киевского метро за последние недели. В октябре движение поездов уже неоднократно нарушалось из-за перебоев с электроснабжением и повреждений транспортной инфраструктуры. В отдельных случаях ограничения одновременно затрагивали все три ветки.

Сейчас метрополитен продолжает работать в ограниченном режиме. Информацию о восстановлении движения на закрытых участках городская администрация обещает сообщить дополнительно.

Ранее Life.ru сообщал о полной остановке киевского метрополитена из-за перебоев с электроснабжением. 10 октября движение поездов прекратилось сразу на всех трёх линиях, одновременно остановились эскалаторы. Причиной стало падение напряжения от внешних источников питания. После восстановления электроснабжения подземка возобновила работу, однако составы некоторое время следовали с увеличенными интервалами.