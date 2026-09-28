На Украине на три дня приостановили оформление паспортов из-за сбоя связи

На Украине с 28 по 30 сентября временно приостановили оформление паспортных документов из-за проблем с каналами связи. Об этом сообщила Государственная миграционная служба страны.

В ведомстве объяснили, что неисправность возникла в оборудовании оператора электронных коммуникационных услуг, который обеспечивает работу каналов связи. Из-за этого оказался ограничен доступ к части информационно-телекоммуникационных систем ГМС.

На время восстановительных работ также перестал работать официальный сайт миграционной службы. Ограничения, согласно сообщению ведомства, будут действовать до 30 сентября включительно.

При этом уже готовые документы продолжают выдавать. В государственном предприятии «Документ» уточнили, что временно прекращён именно приём граждан на оформление паспортов, а записи в электронную очередь сохраняются и будут перенесены на другое время.

Ранее Life.ru писал, что власти Украины рассматривают сразу несколько вариантов защиты дата-центров после повреждений телекоммуникационной инфраструктуры. Среди предложений назывались размещение части оборудования под землёй, перенос данных в облачные сервисы и даже вывод части цифровой инфраструктуры за границу. За несколько дней до этого в Киеве прекратил работу дата-центр Cosmonova, сотрудники которого начали переносить данные и восстанавливать оборудование.