Гречка и сахар исчезли с полок торговой сети АТБ на Украине

В отдельных магазинах украинской сети АТБ покупатели не находят гречку и сахар. Об этом сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на наблюдения в торговых точках и источник в компании.

По данным издания, гречка отсутствует из-за перебоев с поставками. Нынешняя нехватка крупы не связана с ударами по складам сети, пишет автор. Недостаток сахара источник СМИ назвал временным и объяснил повышенным спросом. Когда поставки обоих товаров восстановятся, он не уточнил.

Ранее журналисты в Днепре также не нашли гречку в проверенных магазинах АТБ. Сотрудники торговых точек рассказали им, что сахар поступает, но его быстро раскупают. Сама компания прежде заявляла, что ситуация с поставками в целом остаётся под контролем, хотя в отдельных магазинах бывают перебои.

Ранее сеть магазинов Auchan Украина ввела ограничения на покупку ряда продуктов. Лимиты распространяются как на покупки в торговых залах, так и на онлайн-заказы.