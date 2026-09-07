В магазинах «Ашан» на Украине ограничили продажу продуктов

Сеть магазинов Auchan Украина ввела ограничения на покупку ряда продуктов. Лимиты распространяются как на покупки в торговых залах, так и на онлайн-заказы, сообщает Times of Ukraine.

По данным издания, соответствующее объявление появилось в одном из магазинов сети. Ограничения коснулись консервов, соли, сахара, муки, яиц, круп и макаронных изделий. Покупатели не смогут приобрести неограниченное количество этих товаров за один раз. Конкретные размеры установленных лимитов в опубликованном сообщении не уточняются.

Похожие ограничения в конце августа ввела другая крупная украинская сеть — АТБ. Они затронули консервы, крупы и макаронные изделия, растительное масло, сахар, соль, яйца, полуфабрикаты и ряд других продуктов.

О введении ограничений на продажу продуктов в украинских магазинах сообщается на фоне публикаций о перебоях со снабжением. Местные СМИ также распространяли фотографии практически пустых полок в супермаркетах разных городов страны.

Ранее Life.ru рассказывал, что министр энергетики Украины Денис Шмыгаль также предупредил жителей страны о тяжёлом отопительном сезоне. По его словам, энергосистема остаётся уязвимой, а новые повреждения инфраструктуры способны создать дополнительные проблемы со светом, теплом, водой и логистикой. Украинские власти на этом фоне продолжают готовиться к возможным перебоям зимой.