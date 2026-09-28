«Верного решения нет»: Украина срочно пытается защитить дата-центры, готовясь к худшему

Правительство Украины рассматривает возможность размещения части дата-центров под землёй, переноса инфраструктуры в облачные сервисы и за рубеж. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий, комментируя последствия российских ударов по телекоммуникационной инфраструктуре страны.

«Во-первых, защищаем. Во-вторых, есть нестандартные решения. Что-то должно быть под землёй, что-то должно быть в облаке, что-то должно быть за границей», — сказал Корецкий.

По его словам, единого способа обезопасить цифровую инфраструктуру не существует, поэтому власти намерены комбинировать разные варианты.

За последние дни в Киеве пострадало сразу несколько центров обработки данных. 26 сентября Life.ru сообщал, что дата-центр Cosmonova прекратил работу после удара, а его сотрудники начали переносить данные и восстанавливать инфраструктуру. Минобороны РФ заявляло, что объект обеспечивал мобильный интернет и работу Starlink в интересах ВСУ.