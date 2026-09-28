Мизулина поддержала «цифровой детокс» для украинских дата-центров

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина поддержала удары российских военных по дата-центрам и объектам связи на Украине. Об этом она написала в телеграм-канале.

Мизулина напомнила, что Минобороны РФ назвало серию ударов по украинской цифровой инфраструктуре «цифровым детоксом». По её мнению, такие объекты могут использоваться в том числе мошенническими колл-центрами и структурами, которые вовлекают российских подростков в противоправную деятельность.

«Надеемся, что это позволит сократить число случаев вовлечения молодёжи в нападения на учебные заведения и использования их «втёмную» для совершения преступлений», — написала Мизулина.

Она также назвала уродами людей, которые используют неопытность подростков для совершения преступлений и достижения террористических целей.

«Каждый урод, который ломает жизни молодых ребят, пользуясь их наивностью и неопытностью ради достижения преступных и террористических целей, должен быть уничтожен», — написала Мизулина.

Накануне Минобороны России действительно назвало «цифровым детоксом» удары по украинским центрам обработки данных. Поражённые объекты использовались для обеспечения ВСУ связью, высокоскоростным интернетом и хранения данных. В последние дни российское военное ведомство также сообщало об ударах по дата-центрам «Киевстар», «Омега Телеком», Vodafone, DataGroup и Cosmonova.