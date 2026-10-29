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Опубликовано 29 октября, 10:46

Удар ВСУ по Луганску оставил без света 150 тысяч абонентов в шести муниципалитетах

Пасечник: Более 150 тысяч абонентов в ЛНР остались без света после атаки ВСУ

Дроноводы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Дроноводы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Более 150 тысяч абонентов в ЛНР остаются без электричества после атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своём канале в Max.

Аварийные отключения затронули шесть муниципалитетов. По словам Пасечника, энергетики уже обеспечили большую часть потребителей электричеством по резервным схемам и продолжают ремонт повреждённой инфраструктуры. Социальные и медицинские учреждения подключили к резервным источникам питания.

«Энергетики оперативно приступили к ремонтно-восстановительным работам и обеспечили электроснабжение большей части потребителей по резервным схемам. Важно, социальные и медицинские объекты подключены к резервным источникам питания», — говорится в тексте.

Пасечник также предупредил о возможных временных перебоях в ряде муниципалитетов. Он связал этот риск с увеличением нагрузки на энергосистему.

Четыре человека погибли и восемь пострадали при атаках ВСУ на ЛНР за сутки
Четыре человека погибли и восемь пострадали при атаках ВСУ на ЛНР за сутки

Как уже сообщалось, центр Луганска подвергся массированной атаке украинских беспилотников, в результате которой повреждены жилые дома, почтовое отделение, государственный архив и школа. Одновременно удары по энергетической инфраструктуре ЛНР привели к отключению электричества в шести муниципалитетах, без света остаются более 150 тысяч абонентов.

Больше новостей об атаках, аварийных отключениях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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