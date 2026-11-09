В промышленной зоне города Кириши Ленинградской области зафиксированы попадания беспилотников. Кроме того, осколки одного из дронов попали в жилую квартиру, из которой пришлось эвакуировать семью. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

«Есть факты попадания БПЛА в промзоне города Кириши. Также зафиксировано попадание осколков в одну из квартир в городе Кириши, из квартиры эвакуирована семья», — написал глава региона в 04:40 мск 9 ноября.

По словам Дрозденко, эвакуация всего подъезда не потребовалась. Информация о пострадавших и масштабах повреждений в сообщении не приводится.

Губернатор также сообщил, что силы противовоздушной обороны уничтожили над территорией Ленинградской области 81 беспилотник. На момент публикации его сообщения боевая работа продолжалась.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре в промышленной зоне Киришей после атаки беспилотников. Инцидент произошёл 30 августа.