Мужчина погиб при атаке дрона ВСУ на трактор под Курском
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В Курской области 40-летний мужчина погиб после удара украинского беспилотника по работающему трактору. Трагедия произошла в селе Первомайское Поныровского района. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в мессенджере MAX.
По словам главы области, пострадавший получил смертельные ранения и скончался ещё до приезда медиков. Прибывшая бригада скорой помощи уже не смогла ему помочь.
«Вражеский беспилотник атаковал работающий трактор в селе Первомайское. К огромной скорби, на месте погиб 40-летний мужчина. Он скончался до прибытия бригады скорой помощи», — написал Хинштейн.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшего. Он заверил, что семье окажут всю необходимую помощь.
Ранее Life.ru сообщал о гибели 40-летнего механизатора при атаке FPV-дрона ВСУ на трактор в Курской области. Тогда беспилотник ударил по сельскохозяйственной технике, работавшей в поле между сёлами Большое Солдатское и Козыревка. Мужчина погиб на месте.
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