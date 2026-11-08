Два человека погибли при лобовом столкновении легкового автомобиля с грузовиком на 762-м км трассы М5 «Урал» в Пензенской области. За рулём легковушки находился несовершеннолетний водитель. Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, автомобиль «Лада Приора» под управлением юноши 2010 года рождения столкнулся с грузовиком Dongfeng. Удар оказался смертельным для водителя легковой машины и его пассажирки 2008 года рождения. Оба погибли на месте происшествия.

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства столкновения. Правоохранителям предстоит выяснить причины аварии и обстоятельства, при которых несовершеннолетний оказался за рулём автомобиля.

Ранее пять человек получили травмы при столкновении двух легковых автомобилей в Черноземельском районе Калмыкии. ДТП произошло 6 ноября около 15:30 на дороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан.