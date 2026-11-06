В Калмыкии при столкновении двух легковушек пострадали пять человек
Обложка © MAX / Госавтоинспекция Республики Калмыкия
В Черноземельском районе Калмыкии столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребёнок. О случившемся информирует Госавтоинспекция региона.
Две легковушки столкнулись на трассе в Калмыкии, пострадал ребёнок и четверо взрослых. Видео © MAX / Госавтоинспекция Республики Калмыкия
ДТП произошло 6 ноября примерно в 15:30 на автодороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. По предварительной информации, 29-летний житель Дагестана за рулём Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля ВАЗ-21099 и врезался в него.
«В результате ДТП ранения получили пять человек, среди которых один ребёнок», — сказано в заявлении Госавтоинспекции.
Ранее в Подмосковье самосвал с поднятым кузовом зацепил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе. От удара конструкция рухнула на проезжую часть, а грузовик оказался под обломками. Мужчина, находившийся на водительском сидении самосвала, погиб. Из-за обрушения перехода движение по Ленинградскому шоссе перекрыли в обоих направлениях. На трассе образовалась многокилометровая пробка.
Больше новостей о судебных решениях, расследованиях и работе правоохранительных органов — в разделе «Происшествия» на Life.ru.