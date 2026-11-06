В Черноземельском районе Калмыкии столкнулись две легковушки, в результате чего пострадали пять человек, в том числе ребёнок. О случившемся информирует Госавтоинспекция региона.

Две легковушки столкнулись на трассе в Калмыкии, пострадал ребёнок и четверо взрослых. Видео © MAX / Госавтоинспекция Республики Калмыкия

ДТП произошло 6 ноября примерно в 15:30 на автодороге Яшкуль — Комсомольский — Артезиан. По предварительной информации, 29-летний житель Дагестана за рулём Lada Granta не выдержал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди автомобиля ВАЗ-21099 и врезался в него.

«В результате ДТП ранения получили пять человек, среди которых один ребёнок», — сказано в заявлении Госавтоинспекции.