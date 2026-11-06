Водитель самосвала, который снёс надземный переход в Подмосковье, погиб
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Водитель самосвала, который обрушил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По предварительным данным, трагедия произошла в районе деревни Пешки под Солнечногорском. Грузовик двигался с поднятым кузовом и зацепил пешеходный мост, проходивший над проезжей частью.
Из-за обрушения перехода движение по Ленинградскому шоссе перекрыли в обоих направлениях. На трассе образовалась многокилометровая пробка.
Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официального подтверждения информации о гибели водителя на момент публикации нет.
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