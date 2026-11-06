Водитель самосвала, который обрушил надземный пешеходный переход на Ленинградском шоссе в Подмосковье, погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, трагедия произошла в районе деревни Пешки под Солнечногорском. Грузовик двигался с поднятым кузовом и зацепил пешеходный мост, проходивший над проезжей частью.

Из-за обрушения перехода движение по Ленинградскому шоссе перекрыли в обоих направлениях. На трассе образовалась многокилометровая пробка.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. Официального подтверждения информации о гибели водителя на момент публикации нет.