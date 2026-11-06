Четыре человека, в том числе ребёнок, погибли при столкновении легкового автомобиля Lada Xray с грузовиком Volvo в Сармановском районе Татарстана. Ещё один человек получил травмы, сообщила прокуратура республики.

В Татарстане в ДТП с грузовиком погибли четверо, включая ребёнка. Видео © Telegram / Прокуратура ТАТАРСТАНА

Смертельная авария произошла 6 ноября на 30-м километре автодороги Набережные Челны — Сарманово, неподалёку от села Шигаево. По предварительной версии, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с большегрузом.

В результате ДТП смертельные травмы получили водитель Lada и трое его пассажиров. Выжившей оказалась 13-летняя девочка. Её доставили в больницу Набережных Челнов в тяжёлом состоянии.

На место происшествия выехал прокурор Сармановского района Алексей Панишев. Надзорное ведомство взяло на контроль ход процессуальной проверки. Правоохранителям предстоит установить все обстоятельства и точные причины столкновения.

Ранее Life.ru рассказывал о массовом ДТП на железнодорожном переезде под Альметьевском. Тогда фургон столкнулся сразу с пятью легковыми автомобилями, пострадали пять человек. Ещё одна серьёзная авария произошла на трассе М-12 «Восток» в Лаишевском районе, где столкнулись пассажирский автобус и два грузовика. Травмы получили семь человек.