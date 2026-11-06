Грузовик с 20 тоннами мазута опрокинулся в кювет на трассе Р-239 в Татарстане. В результате аварии произошла утечка нефтепродукта: на землю вылилось около трёх кубометров мазута. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.

ДТП произошло на 385-м километре автодороги неподалёку от посёлка Новозареченск в Бавлинском районе. Тягач MAN перевозил мазут из Башкортостана в Оренбург. После опрокидывания у полуприцепа-цистерны деформировался люк, через который топливо начало вытекать наружу. При этом сама ёмкость не получила повреждений.

«Истечение мазута устранено. Предварительный объём разлитого мазута на грунт — 3 кубических метра. Движение по автодороге не затруднено. Угроза попадания мазута в водоисточники отсутствует. Пострадавших нет», — уточнили спасатели.

Для предотвращения дальнейшего распространения нефтепродукта к месту аварии направили экскаватор. Специалисты провели обваловку загрязнённого участка и локализовали разлив.

Теперь перевозчику предстоит организовать подъём грузовика обратно на дорогу, а также сбор и утилизацию пропитанного мазутом грунта. Движение транспорта по трассе продолжается в обычном режиме.