МЧС: Нефтевоз перевернулся на трассе под Самарой, есть пострадавший

Нефтевоз Sitrak опрокинулся на трассе в Кошкинском районе Самарской области. В результате аварии пострадал один человек, а из цистерны, по предварительным данным, разлилась сырая нефть, сообщили в региональном управлении МЧС.

ДТП произошло на 37-м километре автодороги Сергиевск – Челно-Вершины – Кошки в районе населённого пункта Шпановка.

Пострадал мужчина 1979 года рождения. Информация о его состоянии пока не приводится.

«Предварительно произошёл розлив сырой нефти, объём и площадь загрязнения уточняются. Возгорания не произошло», – сообщили в МЧС.

Для ликвидации последствий аварии привлекли 19 человек и шесть единиц техники. Специалисты оценивают масштабы разлива и работают на месте ДТП.

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