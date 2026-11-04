Два грузовика и четыре легковушки: смертельное ДТП перекрыло трассу «Нарва»
Один человек погиб в ДТП с шестью машинами на трассе «Нарва» в Ленобласти
Место ДТП. Обложка © Max / Леноблпожспас
Водитель Opel Corsa погиб, его пассажир пострадал в массовой аварии на трассе А-180 «Нарва» в Ленинградской области. Участниками ДТП стали шесть автомобилей, сообщили в «Леноблпожспасе».
Авария произошла утром 4 ноября на 57-м километре дороги в Ломоносовском районе. По предварительным данным, грузовик Volvo и Opel Corsa столкнулись, двигаясь в попутном направлении в сторону Санкт-Петербурга. Затем по касательной столкнулись ещё три легковые машины и один грузовик. Сведения о тяжести травм пассажира Opel не приводятся.
После аварии движение на участке перекрыли в обе стороны. На месте работали сотрудники 134-й пожарной части Гатчинского отряда «Леноблпожспаса».
Ранее авария произошла на трассе М-7 «Волга» в подмосковной Балашихе. Легковой автомобиль врезался в припаркованный грузовик, в результате ДТП погиб 36-летний пассажир. Водителя машины госпитализировали с травмами.
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