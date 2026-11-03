РСТ запросил у турфирм данные о россиянах после ДТП с 45 пострадавшими в Турции
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Российский союз туриндустрии (РСТ) выясняет, могли ли туристы из России находиться в пассажирском автобусе, который перевернулся в турецкой провинции Конья. Организация уже связалась с туроператорами, однако обращений в связи с происшествием к ним пока не поступало.
«Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии, сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало», — отметили в союзе.
Авария произошла ночью 3 ноября примерно в 20 километрах от города Бейшехир. Междугородний автобус следовал из Антальи в Ыгдыр. Он съехал с дороги и опрокинулся в кювет в провинции Конья. В результате пострадали 45 человек. Всех доставили в больницы, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. По факту аварии начато расследование.