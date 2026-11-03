Российский союз туриндустрии (РСТ) выясняет, могли ли туристы из России находиться в пассажирском автобусе, который перевернулся в турецкой провинции Конья. Организация уже связалась с туроператорами, однако обращений в связи с происшествием к ним пока не поступало.

«Туроператоры, с которыми связался Российский союз туриндустрии, сообщили, что обращений в связи с этим ДТП к ним не поступало», — отметили в союзе.