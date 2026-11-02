Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 9-го километра МКАД в Москве в районе Новорязанского шоссе. Из-за аварии движение оказалось затруднено примерно на четыре километра, сообщили в столичном Дептрансе.

На месте работают оперативные службы города. Автомобили пропускают по двум полосам из пяти.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили ТАСС, что участниками ДТП стали три автомобиля. Обстоятельства столкновения устанавливаются.

Информация о возможных пострадавших пока уточняется.

Водителей попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать пути объезда.