Три автомобиля столкнулись на 9-м км МКАД, пробка растянулась на 4 км
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Три автомобиля столкнулись на внешней стороне 9-го километра МКАД в Москве в районе Новорязанского шоссе. Из-за аварии движение оказалось затруднено примерно на четыре километра, сообщили в столичном Дептрансе.
На месте работают оперативные службы города. Автомобили пропускают по двум полосам из пяти.
В пресс-службе ГУ МВД России по Москве уточнили ТАСС, что участниками ДТП стали три автомобиля. Обстоятельства столкновения устанавливаются.
Информация о возможных пострадавших пока уточняется.
Водителей попросили учитывать дорожную ситуацию при планировании поездок и по возможности выбирать пути объезда.
Ранее Life.ru сообщал, что ДТП на 81-м километре МКАД привело к пробке протяжённостью 3,3 километра. Тогда движение также было серьёзно ограничено: автомобили могли проехать только по трём полосам из пяти.