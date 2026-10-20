Три полосы из пяти заняты: ДТП на МКАД спровоцировало многокилометровую пробку
Дептранс: ДТП на 81-м километре МКАД затруднило движение на 3,3 км
Обложка © ТАСС / Григорий Сысоев
На внутренней стороне МКАД в Москве образовался затор протяжённостью 3,3 километра после дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в районе пересечения кольцевой автодороги с Новодачным шоссе. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.
ДТП зафиксировали на 81-м километре МКАД. Из-за происшествия движение оказалось затруднено сразу на трёх полосах из пяти.
На место прибыли городские оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства столкновения и принимают меры для восстановления движения.
В Дептрансе предупредили автомобилистов о сложной дорожной обстановке на данном участке. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути.
Информация о количестве автомобилей, попавших в аварию, пока не поступала. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.
Причины происшествия уточняются. О сроках полного восстановления движения на внутренней стороне МКАД первоначально не сообщалось.
Ранее аварии на МКАД уже неоднократно приводили к серьёзным заторам и перекрытию нескольких полос движения. Так, 10 октября 2026 года на внутренней стороне кольцевой автодороги столкнулись два автомобиля. Движение в районе съезда № 10 удалось восстановить лишь после работы оперативных служб. Ещё 2 октября массовое ДТП произошло на 97-м километре МКАД, где столкновение нескольких машин также осложнило проезд. Более тяжёлая авария случилась 20 сентября: при столкновении шести автомобилей один человек погиб и двое пострадали, а водителям оставили только две полосы из пяти. Пробка тогда растянулась на 1,6 километра. В июне другое ДТП на внешней стороне 42-го километра МКАД спровоцировало затор протяжённостью почти шесть километров.
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