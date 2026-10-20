Три полосы из пяти заняты: ДТП на МКАД спровоцировало многокилометровую пробку

На внутренней стороне МКАД в Москве образовался затор протяжённостью 3,3 километра после дорожно-транспортного происшествия. Авария произошла в районе пересечения кольцевой автодороги с Новодачным шоссе. Об этом сообщил столичный департамент транспорта.

ДТП зафиксировали на 81-м километре МКАД. Из-за происшествия движение оказалось затруднено сразу на трёх полосах из пяти.

На место прибыли городские оперативные службы. Специалисты устанавливают обстоятельства столкновения и принимают меры для восстановления движения.

В Дептрансе предупредили автомобилистов о сложной дорожной обстановке на данном участке. Водителям рекомендовали заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пути.

Информация о количестве автомобилей, попавших в аварию, пока не поступала. Также неизвестно, есть ли пострадавшие.

Причины происшествия уточняются. О сроках полного восстановления движения на внутренней стороне МКАД первоначально не сообщалось.