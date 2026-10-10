Два человека погибли, восемь пострадали в ДТП в Хабаровском крае

Двое погибли и ещё восемь человек, включая ребёнка, получили травмы при столкновении Mazda и Nissan в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.









Авария произошла 10 октября около 01:20 по местному времени (18:20 мск 9 октября) возле дома № 12 на улице Гоголя.

По предварительным данным, водитель Mazda Proceed Marvie выезжал со второстепенной дороги и не уступил преимущество минивэну Nissan Elgrand, который двигался по главной — улице Советской. В результате машины столкнулись.

Удар оказался смертельным для двух человек в Mazda. Водитель 2004 года рождения и его пассажирка 1997 года рождения скончались на месте происшествия.

Все восемь человек, находившихся в Nissan, получили травмы различной степени тяжести. Среди пострадавших — мальчик 2020 года рождения. Всех раненых доставили в медицинское учреждение.

Ранее Life.ru писал, что не менее 35 человек погибли при лобовом столкновении междугородного автобуса с лесовозом в Танзании. Авария произошла минувшей ночью возле населённого пункта Мкамбарани в районе Морогоро. По предварительным данным, водитель грузовика с брёвнами попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр. На встречной полосе он врезался в пассажирский транспорт.