Пять человек погибли при падении школьного автобуса со склона в Непале

Пять человек, в том числе четверо школьников, погибли при падении автобуса со склона в непальском городе Покхара. Ещё 14 человек получили травмы, сообщает государственное Radio Nepal.

Авария произошла утром 9 октября в районе Покхара-28. Автобус Kalika English School перевозил учеников и сорвался с дороги на крутом участке. Машина пролетела вниз по склону около 200 метров.

Начальник окружного управления полиции Каски Навин Карки сообщил, что среди жертв три девочки, один мальчик и местный житель. Пострадавших доставили в медицинские учреждения Покхары.

Позднее полиция установила личности троих погибших — двух учеников школы и 65-летнего местного жителя, который попросил подвезти его на автобусе. Личности ещё двух жертв устанавливаются.

Власти Покхары создали специальную комиссию из пяти человек для расследования обстоятельств ДТП. Ей поручено в течение пяти дней установить причины произошедшего и подготовить предложения, которые помогут не допустить подобных трагедий в будущем.

Непал продолжает восстанавливаться после масштабной природной катастрофы, произошедшей в конце августа. В начале октября власти страны решили постепенно свернуть поиски пропавших после разрушительного наводнения, жертвами которого стали более тысячи человек. Ранее Life.ru подробно рассказывал о последствиях стихии и поисках тысяч пропавших.