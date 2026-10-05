Власти Непала прекращают поиски пропавших после наводнения

Власти Непала решили постепенно свернуть поисковые операции после крупнейшего в истории страны наводнения, жертвами которого стали более тысячи человек. При этом судьба тысяч пропавших без вести до сих пор остаётся неизвестной, сообщает Reuters.

Решение приняли на заседании Национального совета по снижению рисков стихийных бедствий под председательством премьер-министра Балендры Шаха. Глава правительства заявил, что сейчас власти сосредоточены на завершении работ по ликвидации последствий катастрофы, произошедшей 26 августа.

«Мы мобилизуем имеющиеся ресурсы и людские силы для скорейшего завершения работ по ликвидации последствий стихийного бедствия 26 августа», — сказал Шах.

Одновременно власти намерены запустить масштабную программу восстановления пострадавших районов. Совет рекомендовал выделить на неё $3,6 млрд: больше $2,56 млрд планируется направить на восстановление электросети и 13 повреждённых ГЭС, ещё свыше $481 млн — на дороги и мосты.

Сам паводок начался после схода лавины примерно в 20 километрах от пункта пропуска «Расувагадхи» на границе с Китаем. Поток горной породы и воды прошёл по руслу реки более 70 километров, разрушая населённые пункты и затапливая большие территории.

По данным Reuters, в результате стихийного бедствия погибли 1455 человек, ещё 5285 числятся пропавшими без вести. Среди них — 589 иностранных туристов, включая 11 россиян. Спасателям удалось вывести из зоны бедствия 13 795 человек.

Ранее Life.ru писал, что тела погибших после разрушительного паводка в Непале пока не удалось идентифицировать как пропавших россиян. Специалисты сравнивают ДНК найденных погибших с образцами ближайших родственников российских граждан, связь с которыми исчезла после стихийного бедствия. В посольстве РФ сообщили, что совпадений на тот момент не обнаружили.