Ни вперёд, ни назад: Россияне вместе с сотнями других туристов попали в снежную ловушку в Непале

Сотни иностранных туристов, в том числе россияне, оказались заблокированы в горах Непала из-за паводков, селей и сильного снегопада. Путешественники не могут ни продолжить маршрут вокруг Аннапурны, ни вернуться назад, сообщает SHOT.

Россияне застряли с сотнями туристов в горах Непала. Фото © Telegram / SHOT

По данным канала, туристы разбились на небольшие группы и разместились в гостиницах в разных посёлках вдоль маршрута, ожидая возможности выбраться из гор. В нижней части трека паводки и сели размыли дороги и тропы, местами участки пути частично обрушились. Из-за повреждения вышек мобильная связь работает с перебоями.

Продолжить путь через перевал Торонг-Ла тоже невозможно из-за сильного снегопада. SHOT утверждает, что лавина в районе маршрута повредила несколько гостиниц. Высота Торонг-Ла составляет 5416 метров — это самая сложная точка популярного трека вокруг Аннапурны, протяжённость которого в зависимости от маршрута достигает 140-220 километров. Обычно путешествие занимает до 20 дней.

В нижнем Мананге дороги размыло паводками, а в верхнем выпал сильный снег. По данным проекта по охране района Аннапурны, только в верхней части Мананга зарегистрировали 226 иностранных путешественников, а более 150 человек, пытавшихся пройти Торонг-Ла, уже развернулись назад.

Всего с 22 по 28 сентября через контрольный пункт Дхарапани на маршрут вышли 590 иностранцев. Из них 146 человек решили вернуться из-за дождей, наводнений и оползней. Власти утверждают, что находящиеся сейчас в Мананге туристы в безопасности. Заболевших путешественников и людей, которым необходимо срочно покинуть страну, эвакуируют вертолётами.

Ранее Life.ru писал о сходе лавины на базовый лагерь Химлунг-Химал. Первоначально сообщалось о десяти пропавших, однако к 30 сентября спасатели обнаружили семь погибших. В августе Непал уже пережил разрушительный паводок, а Life.ru рассказывал, почему горный рельеф и внезапность стихии сделали его особенно опасным. Тогда среди пострадавших и пропавших также оказались иностранные путешественники.