Лавина смела базовый лагерь в Непале: 10 человек пропали без вести

Десять человек пропали без вести после схода лавины на базовый лагерь горы Химлунг-Химал в Непале. Снежная масса накрыла палатки участников экспедиций и персонала, связь с людьми потеряна. Об этом сообщил SHOT.

В числе пропавших восемь человек из Himalayan Holidays Nepal и двое из Imagine Nepal Treks. Непальские источники уточняют, что среди них есть как альпинисты, так и сотрудники экспедиций.

Перед сходом лавины в горных районах несколько дней шли сильные дожди и снегопады. Большинство участников других экспедиций успели спуститься на безопасную высоту после предупреждений о резком ухудшении погоды.

Поисково-спасательную операцию осложняют тяжёлые метеоусловия. Власти и организаторы экспедиций продолжают уточнять информацию о пропавших.

Разрешения на восхождения в Непале этой осенью получили как минимум 53 россиянина. При этом данных о том, что граждане РФ находились в накрытом лавиной лагере Химлунг-Химала или входят в число десяти пропавших, на данный момент нет.

Ранее Life.ru писал, что российские альпинисты начали спуск с Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и лавинной опасности. На горе находились 39 россиян из разных команд. Участники отказались от дальнейшего штурма вершины после ухудшения погоды, а выше третьего лагеря снег занёс закреплённые перила. Все россияне, по имеющимся на тот момент данным, спускались штатно и не пострадали. Ещё ранее Life.ru сообщал примерно о 30 россиянах, покидавших Манаслу на фоне угрозы лавин.