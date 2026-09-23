Российские альпинисты в Непале штатно спускаются с горы Манаслу

Российские альпинисты в штатном режиме спускаются с горы Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и лавинной опасности. Сообщения об их экстренной эвакуации не соответствуют действительности, заявил ТАСС член альпинистского сообщества Сергей Сотников.

«Никакой эвакуации нет, все спокойно спускаются. Никаких проблем нет. Из наших никто не повредился. Всё в порядке», — сказал он.

По словам Сотникова, сейчас на Манаслу находятся 39 россиян из разных команд. Альпинисты отказались от дальнейшего штурма вершины из-за ухудшения погоды и начали спускаться вместе с другими экспедициями. В клубе «7 вершин» также сообщили, что участники экспедиций покинули высотные лагеря. Причиной стали сильный снегопад и растущая лавинная опасность.

С 24 сентября в регион ожидается приход циклона со стороны Бенгальского залива. По прогнозам, за несколько дней он может принести до 2–3 метров снега. Непальские СМИ также сообщают о массовом спуске альпинистов и ухудшении условий на маршрутах.

Ранее Life.ru писал, что около 30 россиян начали спуск с Манаслу на фоне сильного снегопада и угрозы лавин. Тогда сообщалось, что выше третьего лагеря снег занёс закреплённые перила, а на пути к четвёртому лагерю появились сугробы выше пояса. Позднее представитель альпинистского сообщества уточнил, что речь идёт не об аварийной эвакуации, а о плановом прекращении восхождения. Все российские участники, по его словам, остаются в порядке.