Сугробы выше пояса: 30 альпинистов из РФ экстренно спускаются с горы Манаслу из-за снегопада

Около 30 россиян вынуждены покинуть Манаслу в Непале из-за сильного снегопада и высокой лавинной опасности. По данным SHOT, среди них находится организованная группа из 17 человек, в которую входят известные отечественные альпинисты.

Около 30 россиян вынуждены покинуть Манаслу в Непале из-за сильного снегопада. Видео © SHOT

Участники уже оставили высотные лагеря и начали спуск. После продолжительных осадков закреплённые выше третьего лагеря страховочные верёвки оказались под снегом, а по дороге к четвёртому глубина сугробов местами превысила пояс. Продолжить движение не смогли даже опытные шерпы.

Ситуацию может дополнительно осложнить циклон, движущийся со стороны Бенгальского залива. Ожидаются новые обильные осадки, поэтому руководители экспедиций решили отказаться от попыток штурмовать вершину в этом сезоне. Местные операторы также сообщают о массовом возвращении участников в базовый лагерь из-за лавинного риска.

Манаслу высотой 8163 метра считается восьмой вершиной мира. В нынешнем осеннем сезоне на горе уже погибли четыре человека, двое из них оказались под лавиной. По данным непальских источников, разрешения на восхождение получили около 480 иностранцев, а вместе с сопровождающим персоналом на маршруте находились примерно тысяча человек.

Ранее Life.ru рассказывал, что 2026 год стал особенно тяжёлым для российского альпинизма. Среди причин роста числа трагедий эксперты называют потепление, из-за которого горные маршруты становятся менее стабильными, увеличение числа туристов и недостаточную подготовку самих восходителей.