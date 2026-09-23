Тела двух пропавших альпинистов нашли на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии спасатели обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали во время восхождения на гору Дыхтау. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

По предварительным данным, 20 сентября двое мужчин 1983 и 1996 годов рождения отправились на маршрут в Черекском районе. Один из них был жителем Тольятти, второй — Нижнего Новгорода.

«По состоянию на 11:00 23.09.26 года специалисты МЧС России нашли альпинистов, к сожалению, без признаков жизни. Для эвакуации тел погибших планируется привлечь коммерческий вертолёт фирмы «Хелиэкшн», — подтвердили в республиканском главке МЧС России.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Назначены судебно-медицинские экспертизы. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Гора Дыхтау входит в число самых высоких вершин России и расположена в районе Центрального Кавказа. Она считается одним из сложных маршрутов для восхождений. Ранее стало известно о пропаже на Дыхтау двух альпинистов из Нижнего Новгорода и Тольятти. Последний раз их видели на высоте 3500 метров — они проходили маршрут категории сложности 4Б.