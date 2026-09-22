«Ребят хоронить не надо»: Почему пропавшие на Дыхтау альпинисты могут не выходить на связь

Двое альпинистов, которых ищут на горе Дыхтау в Кабардино-Балкарии, могут не знать о начавшейся спасательной операции. Контрольный срок их возвращения ещё не истёк, заявил директор альпинистской базы «Безенги» Алий Анаев.

По его словам, группа вышла на маршрут самостоятельно, подготовка участников соответствует выбранной категории сложности. Эксперт призвал не воспринимать потерю связи как свидетельство трагедии и дождаться информации от самих путешественников.

«Ребят хоронить не надо, увидели гору и пошли на эйфории», — подчеркнул собеседник Zvezdanews.

Ранее стало известно о пропаже на Дыхтау альпинистов из Нижнего Новгорода и Тольятти. Последний раз их видели на высоте 3500 метров. Они проходили маршрут категории сложности 4Б.