ДНК найденных в Непале тел не совпала с образцами от семей пропавших россиян

Данных о совпадении ДНК обнаруженных после разрушительного паводка в Непале погибших с генетическими профилями родственников пропавших россиян пока нет. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

Сравнение проводят с образцами, полученными у ближайших родственников российских граждан, связь с которыми была потеряна после стихийного бедствия 26 августа.

«На сегодняшний день информации о совпадении результатов ДНК-профилирования ближайших родственников разыскиваемых соотечественников и ДНК найденных тел погибших не поступало», — сказал дипломат ТАСС.