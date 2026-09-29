ДНК найденных в Непале тел не совпала с образцами от семей пропавших россиян
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Данных о совпадении ДНК обнаруженных после разрушительного паводка в Непале погибших с генетическими профилями родственников пропавших россиян пока нет. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.
Сравнение проводят с образцами, полученными у ближайших родственников российских граждан, связь с которыми была потеряна после стихийного бедствия 26 августа.
«На сегодняшний день информации о совпадении результатов ДНК-профилирования ближайших родственников разыскиваемых соотечественников и ДНК найденных тел погибших не поступало», — сказал дипломат ТАСС.
После наводнения российское диппредставительство последовательно уточняло список соотечественников, находившихся в зоне бедствия. Ранее Life.ru сообщал, что число пропавших россиян после стихии выросло до девяти. При этом количество погибших достигло уже 21.
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