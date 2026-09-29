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Опубликовано 29 сентября, 17:56

ДНК найденных в Непале тел не совпала с образцами от семей пропавших россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Prudek

Данных о совпадении ДНК обнаруженных после разрушительного паводка в Непале погибших с генетическими профилями родственников пропавших россиян пока нет. Об этом сообщил советник-посланник посольства РФ в республике Ринчен Ракшаев.

Сравнение проводят с образцами, полученными у ближайших родственников российских граждан, связь с которыми была потеряна после стихийного бедствия 26 августа.

«На сегодняшний день информации о совпадении результатов ДНК-профилирования ближайших родственников разыскиваемых соотечественников и ДНК найденных тел погибших не поступало», — сказал дипломат ТАСС.

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После наводнения российское диппредставительство последовательно уточняло список соотечественников, находившихся в зоне бедствия. Ранее Life.ru сообщал, что число пропавших россиян после стихии выросло до девяти. При этом количество погибших достигло уже 21.

Больше новостей о стихийных бедствиях, спасательных операциях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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