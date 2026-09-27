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Опубликовано 27 сентября, 18:47

Число погибших из-за разгула стихии в Непале достигло 21 человека

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Wirestock Creators

Число погибших из-за наводнений, оползней, лавин и бурь в Непале достигло 21 человека. Ещё пятеро числятся пропавшими без вести, сообщает Nepal News.

Сильные дожди обрушились на разные районы страны и спровоцировали сразу несколько видов природных бедствий. В пострадавших районах продолжаются поисково-спасательные работы.

По данным Nepal News, за последние дни в стране зафиксировали 439 происшествий, связанных с непогодой. Власти задействовали силовые структуры для поиска людей, эвакуации жителей и организации временных убежищ. Отдельно спасатели продолжают искать людей после схода лавины в районе Мананг. Снежная масса накрыла базовый лагерь у горы Химлунг-Химал. Ранее сообщалось о пропавших сотрудниках экспедиционных команд.

Непогода также нарушила транспортное сообщение в нескольких регионах. Потоки воды и оползни повреждают дороги и мосты, а некоторые населённые пункты оказываются под угрозой затопления. Власти предупреждают о сохранении риска новых паводков и оползней. Поисковые группы продолжают работать в районах, где люди могли оказаться отрезаны стихией.

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Напомним, ранее сообщалось, что снежная масса накрыла палатки участников экспедиций и персонала, связь с людьми была потеряна. Изначально было известно о десяти пропавших.

Больше новостей о стихийных бедствиях, спасательных операциях и других чрезвычайных ситуациях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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