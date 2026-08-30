Число пропавших после наводнения в Непале россиян выросло до девяти

Число граждан РФ, пропавших после разрушительного наводнения на севере Непала, выросло с восьми до девяти. Как рассказал журналистам советник-посланник Посольства России в Катманду Ринчен Ракшаев, вчера в дипмиссию обратились родственники ещё одной женщины.

«На сегодняшний день пропавшими без вести числятся по крайней мере девять российских граждан», — сказал он в беседе с ТАСС.

При этом часть останков уже захоронена. Прежде всего, это тела, которые подверглись сильным изменениям. Со всех останков берут образцы ДНК, чтобы позднее родственники смогли установить личность погибшего и, при необходимости, провести эксгумацию.

Напомним, по последним данным, жертвами разрушительного наводнения на севере Непала стали 734 человек. Трагедия произошла из-за таяния ледников, в следствии чего в горах сошёл разрушительный сель, смывающий на своём пути целые населённые пункты.