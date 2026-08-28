«В окно, в окно!» Россиянка выпрыгнула из автобуса за мгновения до «грязевого ада» в Непале

Россиянка Екатерина Красюкова успела выбраться из автобуса за считанные секунды до того, как к погранпереходу Расувагадхи в Непале подошёл мощный грязевой поток. Вместе с ней спаслись все 12 человек из туристической группы, рассказала путешественница KP.ru.

Группа направлялась к священной горе Кайлас в Тибете и ждала своей очереди на прохождение границы. Паспорта туристов уже забрали для оформления, когда Екатерина заметила, как непальский повар выпрыгивает из окна автобуса.

«Я повернула голову в другую сторону и увидела несущуюся на нас чёрную грязь. Я закричала: «В окно, в окно!» и выбежала из автобуса», — вспоминает россиянка.

По её словам, дальше всё происходило практически автоматически. Екатерина побежала вслед за гидом, а затем начала карабкаться вверх по склону. Вокруг было бело от брызг и тумана, стоял сильный шум, поэтому осознать происходящее она смогла уже на высоте.

Спасительной оказалась лестница рядом с местом, где стоял автобус. По ней наверх успели подняться все 12 участников группы, а также находившиеся поблизости жители Индии. Екатерина утверждает, что у людей, оказавшихся дальше по дороге, возможности так быстро выбраться наверх не было.

Первую ночь туристам пришлось провести неподалёку от места катастрофы. На следующий день их эвакуировали вертолётом сначала на военную базу, а затем в Катманду. По словам Красюковой, военные удивлялись, узнав, что группа смогла выбраться именно из района пограничного пункта.

Сейчас россиянки Екатерина Красюкова и Ирина Ульген находятся на связи с посольством РФ и решают вопрос с документами, оставшимися на границе.

Ранее Life.ru сообщал, что разрушительное наводнение в Непале затронуло не менее 93 тысяч человек. По данным Красного Креста, многие пострадавшие нуждаются в срочной помощи, а в стране сохраняется риск нового подъёма воды.