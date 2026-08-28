«В окно, в окно!» Россиянка выпрыгнула из автобуса за мгновения до «грязевого ада» в Непале
Россиянка выпрыгнула из автобуса за секунды до схода грязевого потока в Непале
Обложка © ТАСС / EPA / Hemanta Shrestha
Россиянка Екатерина Красюкова успела выбраться из автобуса за считанные секунды до того, как к погранпереходу Расувагадхи в Непале подошёл мощный грязевой поток. Вместе с ней спаслись все 12 человек из туристической группы, рассказала путешественница KP.ru.
Группа направлялась к священной горе Кайлас в Тибете и ждала своей очереди на прохождение границы. Паспорта туристов уже забрали для оформления, когда Екатерина заметила, как непальский повар выпрыгивает из окна автобуса.
«Я повернула голову в другую сторону и увидела несущуюся на нас чёрную грязь. Я закричала: «В окно, в окно!» и выбежала из автобуса», — вспоминает россиянка.
По её словам, дальше всё происходило практически автоматически. Екатерина побежала вслед за гидом, а затем начала карабкаться вверх по склону. Вокруг было бело от брызг и тумана, стоял сильный шум, поэтому осознать происходящее она смогла уже на высоте.
Спасительной оказалась лестница рядом с местом, где стоял автобус. По ней наверх успели подняться все 12 участников группы, а также находившиеся поблизости жители Индии. Екатерина утверждает, что у людей, оказавшихся дальше по дороге, возможности так быстро выбраться наверх не было.
Первую ночь туристам пришлось провести неподалёку от места катастрофы. На следующий день их эвакуировали вертолётом сначала на военную базу, а затем в Катманду. По словам Красюковой, военные удивлялись, узнав, что группа смогла выбраться именно из района пограничного пункта.
Сейчас россиянки Екатерина Красюкова и Ирина Ульген находятся на связи с посольством РФ и решают вопрос с документами, оставшимися на границе.
Ранее Life.ru сообщал, что разрушительное наводнение в Непале затронуло не менее 93 тысяч человек. По данным Красного Креста, многие пострадавшие нуждаются в срочной помощи, а в стране сохраняется риск нового подъёма воды.
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