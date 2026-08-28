Недавно вышла замуж и пропала в горах: В Непале ищут танцовщицу из Петербурга

Петербурженка Анна Пак оказалась среди пропавших без вести после схода селя на границе Китая и Непала. Информацию о девушке подтвердил 78.ru основатель школы танца Forro ao Vivi Алексей Кириллов, где она долгое время занималась.

По словам Кириллова, Анна активно занималась танцами, преподавала и получала награды. Девушка также ездила в Бразилию, однако в последние годы стала уделять больше внимания работе и личной жизни.

«Я с Аней давно не виделся, она сейчас немножко от танцев отошла, больше себя посвятила семейной жизни, работе. Она недавно замуж вышла», — рассказал Кириллов.

Он добавил, что сейчас никаких сведений о местонахождении петербурженки нет.

Накануне Кириллов связывался с братом Анны, с которым давно знаком. По его словам, семья девушки также пока не располагает новостями о ней.

Ранее стало известно, что двух россиянок, пропавших во время наводнения, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину и 55-летнюю Ирину обнаружили утром в небольшом селе Каликастан. Обе женщины чувствуют себя хорошо, их вывезли из зоны бедствия вертолётом. Туристки ехали в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами, а связь с группой пропала накануне.