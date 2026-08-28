Российский IT-блогер Зимин пропал после схода оползня в Непале

В Непале среди пропавших без вести после схода оползня оказался российский 31-летний IT-блогер Александр Зимин. Об этом пишет телеграм-канал Mash.

Мужчина разрабатывал приложения и вёл блог про технологии, много путешествовал и приезжал в Непал не первый раз. По данным журналистов, туристу удалось пройти границу почти за час до того, как сошёл поток. После случившегося он ни с кем не связывался.

Посольство России в Непале сообщило, что всего сейчас ищут восемь граждан РФ. После наводнения они так и не вышли на связь. Спасательную операцию пришлось временно остановить. Местные власти боятся нового притока воды: одно из озёр вышло из берегов, из-за этого спасателей срочно выводят из опасных районов.

Число жертв катастрофы в Непале и Тибете достигло 469 человек. К текущему часу в зоне ЧС развернута масштабная операция: спасательные службы совместно с полицией эвакуировали и обеспечили медицинской помощью уже 1545 человек. Для проведения активной фазы поисково-спасательных мероприятий задействован значительный кадровый резерв — свыше 4,3 тысячи аттестованных сотрудников.

Незадолго до этого стало известно, что двух россиянок, пропавших во время наводнения, нашли живыми. 38-летнюю Екатерину и 55-летнюю Ирину обнаружили утром в небольшом селе Каликастан. Обе женщины чувствуют себя хорошо, их вывезли из зоны бедствия вертолётом. Туристки ехали в сторону Тибета на автобусах вместе с местными гидами, а связь с группой пропала накануне.