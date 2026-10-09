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Опубликовано 9 октября, 19:33

Обгон закончился пожаром: ДТП с автобусом в Танзании унесло не менее 35 жизней

В Танзании при столкновении автобуса с лесовозом погибли не менее 35 человек

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий

Не менее 35 человек погибли при лобовом столкновении междугородного автобуса с лесовозом в Танзании. Об этом сообщила газета The Tanzania Times со ссылкой на спасательные службы.

Авария произошла минувшей ночью возле населённого пункта Мкамбарани в районе Морогоро. По предварительным данным, водитель грузовика с брёвнами попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр. На встречной полосе он врезался в пассажирский транспорт.

После удара обе машины загорелись и полностью сгорели. На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства трагедии.

Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Урале выросло до восьми
Число пострадавших в ДТП с двумя автобусами на Урале выросло до восьми

Ранее в Нигерии 21 человек погиб в массовом ДТП с грузовиком и автобусом. Кроме того, в Кении 17 паломников погибли в аварии с фурой.

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Полина Никифорова
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