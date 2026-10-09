Обгон закончился пожаром: ДТП с автобусом в Танзании унесло не менее 35 жизней

Не менее 35 человек погибли при лобовом столкновении междугородного автобуса с лесовозом в Танзании. Об этом сообщила газета The Tanzania Times со ссылкой на спасательные службы.

Авария произошла минувшей ночью возле населённого пункта Мкамбарани в районе Морогоро. По предварительным данным, водитель грузовика с брёвнами попытался совершить обгон, но не рассчитал манёвр. На встречной полосе он врезался в пассажирский транспорт.

После удара обе машины загорелись и полностью сгорели. На месте происшествия работают следователи. Им предстоит установить обстоятельства трагедии.