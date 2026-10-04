Число погибших в массовом ДТП в нигерийском штате Плато выросло до 21. Авария произошла на дороге Хаван-Кибо в районе Рийом, сообщает Channels Television.

В Нигерии 21 человек погиб в массовом ДТП с грузовиком и автобусом. Видео © YouTube / Channels Television

По данным Федерального корпуса безопасности дорожного движения Нигерии, столкнулись грузовик Howo Sino, легковая Toyota Corolla, пассажирский автобус Toyota Hummer компании Yankari Express и мотоцикл. Всего в машинах находились 25 человек.

Предварительной причиной аварии называют отказ тормозов у грузовика. Водитель потерял управление, после чего большегруз врезался в другие машины, двигавшиеся в сторону города Джос.

От удара пассажирский автобус загорелся. Первоначально сообщалось, что внутри оказались заблокированы 18 человек, которые погибли при пожаре. Ещё двое находились на мотоцикле. Позднее число жертв увеличилось до 21.

Сотрудники дорожной службы расчистили участок трассы и организовали эвакуацию пострадавших и погибших. Ведомство начало расследование обстоятельств аварии, в том числе проверку версии об отказе тормозной системы.

Ранее 17 человек погибли в результате крупной аварии на шоссе Найроби — Момбаса в Кении. ДТП произошло после полуночи в районе Салама: среди погибших оказался водитель микроавтобуса и 16 его пассажиров, большинство из которых были паломниками. По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другую фуру, однако манёвр закончился столкновением. После этого в аварию попали ещё несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с паломниками.