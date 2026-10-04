Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 4 октября, 01:02

В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Хасавюртовском районе Дагестана 63-летний мужчина погиб под колёсами Nissan X-Trail. Авария произошла вечером 3 октября на 15-м километре дороги «Ботаюрт — Львовское». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.

  • В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
    В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
  • В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
    В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
  • В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана
    В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину. Фото © Telegram / Госавтоинспекция Дагестана

1 / 3

По предварительным данным, около 19:00 автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы сбил местного жителя, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина умер на месте. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Главная улика исчезла: Камеру со шлема МотоТани так и не нашли после смертельной аварии
Главная улика исчезла: Камеру со шлема МотоТани так и не нашли после смертельной аварии

Ранее семнадцать человек погибли в результате крупной аварии на шоссе Найроби — Момбаса в Кении. ДТП произошло после полуночи в районе Салама: среди погибших оказался водитель микроавтобуса и 16 его пассажиров, большинство из которых были паломниками. По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другую фуру, однако манёвр закончился столкновением. После этого в аварию попали ещё несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с паломниками.

Больше новостей об авариях и их последствиях — в разделе «ДТП» на Life.ru.

BannerImage
Тимур Хингеев
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
  • Дагестан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar