В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину
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В Хасавюртовском районе Дагестана 63-летний мужчина погиб под колёсами Nissan X-Trail. Авария произошла вечером 3 октября на 15-м километре дороги «Ботаюрт — Львовское». Об этом сообщила региональная Госавтоинспекция.
По предварительным данным, около 19:00 автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы сбил местного жителя, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина умер на месте. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее семнадцать человек погибли в результате крупной аварии на шоссе Найроби — Момбаса в Кении. ДТП произошло после полуночи в районе Салама: среди погибших оказался водитель микроавтобуса и 16 его пассажиров, большинство из которых были паломниками. По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другую фуру, однако манёвр закончился столкновением. После этого в аварию попали ещё несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с паломниками.
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