В Дагестане москвичка насмерть сбила 63-летнего мужчину

По предварительным данным, около 19:00 автомобиль под управлением 40-летней жительницы Москвы сбил местного жителя, когда тот переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина умер на месте. Правоохранители проводят проверку и устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее семнадцать человек погибли в результате крупной аварии на шоссе Найроби — Момбаса в Кении. ДТП произошло после полуночи в районе Салама: среди погибших оказался водитель микроавтобуса и 16 его пассажиров, большинство из которых были паломниками. По данным полиции, водитель грузовика попытался обогнать другую фуру, однако манёвр закончился столкновением. После этого в аварию попали ещё несколько транспортных средств, в том числе микроавтобус с паломниками.