Главная улика исчезла: Камеру со шлема МотоТани так и не нашли после смертельной аварии
Адвокат: Камеру со шлема МотоТани так и не нашли после смертельного ДТП
МотоТаня (Татьяна Озолина). Обложка © VK / Таня Озолина
Видеокамеру со шлема погибшей в Турции российской байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, так и не удалось найти спустя два года после аварии. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат семьи погибшей Али Шан.
«К сожалению, вторая камера так и не была обнаружена. Также в ходе следствия один из свидетелей изменил свои показания, мы подали против него иск, но безрезультатно», — сообщил Шан.
О пропаже устройства вскоре после ДТП рассказывал Сергей Хардиков, который ехал вместе с Озолиной. По его словам, камера с её шлема исчезла с места аварии, а его собственное устройство было разряжено и ничего не записало. Ранее Life.ru сообщал об исчезновении важных улик из дела.
Новые данные появились уже этим летом. В июне Life.ru писал, что пропавшая экшн-камера МотоТани могла подать сигнал в Москве почти через месяц после её гибели. Речь шла о возможной синхронизации устройства через московского интернет-провайдера.
Тем временем суд в Турции признал Онура Обута виновным в гибели Озолиной и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. По словам адвоката семьи, Обут вину не признал и отказался компенсировать родственникам погибшей моральный и материальный ущерб.
История смертельного ДТП развивалась с июля 2024 года. Сначала сообщалось о гибели МотоТани на трассе в Турции, однако вскоре близкие байкерши изложили другую версию аварии: по их словам, Обут на скорости врезался в мотоцикл Озолиной сзади. Позднее турецкого байкера задержали, но после допроса отпустили до суда под надзор. Сам мужчина тогда отрицал вину и утверждал, что смертельный манёвр совершила россиянка. Знакомый Озолиной впоследствии обратил внимание на повреждения мотоциклов и рассказал, что у МотоТани был десятилетний опыт вождения.
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