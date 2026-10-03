Главная улика исчезла: Камеру со шлема МотоТани так и не нашли после смертельной аварии

Видеокамеру со шлема погибшей в Турции российской байкерши Татьяны Озолиной, известной как МотоТаня, так и не удалось найти спустя два года после аварии. Об этом РИА «Новости» рассказал адвокат семьи погибшей Али Шан.

«К сожалению, вторая камера так и не была обнаружена. Также в ходе следствия один из свидетелей изменил свои показания, мы подали против него иск, но безрезультатно», — сообщил Шан.

О пропаже устройства вскоре после ДТП рассказывал Сергей Хардиков, который ехал вместе с Озолиной. По его словам, камера с её шлема исчезла с места аварии, а его собственное устройство было разряжено и ничего не записало. Ранее Life.ru сообщал об исчезновении важных улик из дела.

Новые данные появились уже этим летом. В июне Life.ru писал, что пропавшая экшн-камера МотоТани могла подать сигнал в Москве почти через месяц после её гибели. Речь шла о возможной синхронизации устройства через московского интернет-провайдера.

Тем временем суд в Турции признал Онура Обута виновным в гибели Озолиной и приговорил его к двум годам и 11 месяцам лишения свободы. По словам адвоката семьи, Обут вину не признал и отказался компенсировать родственникам погибшей моральный и материальный ущерб.